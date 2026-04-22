Τροχαίο στο Κορωπί: Σύγκρουση μεταξύ ΙΧ και μοτοσυκλέτας – Σοβαρά τραυματισμένος 21χρονος
Πιο ελαφρά ο οδηγός του αυτοκινήτου
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 21:30 το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου, στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο ύψος του Κορωπίου.
Συγκεκριμένα, ΙΧ που οδηγούσε 33χρονος οδηγός έκανε αριστερή στροφή και συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 21χρονος.
Από την σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό.
Ο οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά.
