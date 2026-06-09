Τραγωδία στην Αιγιάλεια: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος – Προσήχθη ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας
Φέρουν τραύματα από μαχαίρι
Ένα φρικιαστικό θέαμα εντόπισαν αστυνομικοί που μπήκαν σε σπίτι στην Αιγιάλεια καθώς μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί έχοντας τραύματα από μαχαίρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο σοροί βρέθηκαν μέσα σε μία λίμνη αίματος, ενώ ως ύποπτος για την στυγερή δολοφονία εξετάζεται ο πρώην σύντροφος της μητέρας.
Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν νωρίς το μεσημέρι σε σπίτι στο χωριό του Λόγγου στην Αιγιάλεια. Κατά πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για μία 54χρονη και έναν 26χρονο, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο στο σπίτι της γυναίκας.
Μάλιστα, έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο άνδρας ιταλικής καταγωγής για το αιματηρό περιστατικό.
Στην περιοχή έχει σημάνει συναγερμός με αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο ενώ έχει κληθεί και ιατροδικαστής.
πηγή στην Google
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