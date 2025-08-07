Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αρτέμιδα – Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θάλασσα

Ηλικίας περίπου 45-50 ετών

Θρίλερ στην Αρτέμιδα – Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θάλασσα
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Πέμπτης 7 Αυγούστου καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή στην Αρτέμιδα.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης όταν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ραφήνας από το Κέντρο Άμεσης Δράσης (ΚΑΔ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την ύπαρξη μιας σορού άντρα, στη θαλάσσια περιοχή Αρτέμιδας.

Ο άντρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 45-50 ετών, έφερε ρουχισμό και υποδήματα.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.

ΕΛΛΑΔΑ

