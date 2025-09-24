Θεσσαλονίκη: Ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου η εμβολιαστική αντιλυσσική εκστρατεία

Θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου η εμβολιαστική αντιλυσσική εκστρατεία του φθινοπώρου στη Θεσσαλονίκη, με την από αέρος διανομή αντιλυσσικών εμβολίων – δολωμάτων για την ανοσοποίηση της άγριας πανίδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την ημέρα αυτή, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, έξι αεροπλάνα θα απογειωθούν από το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα Καβάλας και θα πραγματοποιήσουν ρίψεις για έξι έως οχτώ πτητικές ημέρες, που θα καλύψουν όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τα ανατολικά τμήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια, περίπου στις 7 με 9 Οκτωβρίου, από την αερολέσχη Παναγίτσας Έδεσσας έξι αεροπλάνα θα πραγματοποιήσουν ρίψεις για τέσσερις έως έξι πτητικές ημέρες, καλύπτοντας περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τις βόρειες-βορειοδυτικές περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η αντιλυσσική εμβολιαστική εκστρατεία του φθινοπώρου 2025 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2025.

Οι ρίψεις των αντιλυσσικών εμβολιακών δολωμάτων για την Π.Κ.Μ. θα πραγματοποιηθούν στην Π.Ε. Σερρών (τμήμα αυτής), Π.Ε. Κιλκίς, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (τμήμα αυτής), Π.Ε. Πέλλας και Π.Ε. Ημαθίας (τμήμα αυτής).

Υπενθυμίζεται ότι τα εμβολιακά δολώματα, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουν την όψη μικρού κύβου, χρώματος λαδί-καφέ με οσμή ψαριού, περιέχουν ζωντανό ιό ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή με αυτά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής μαζί τους, απαιτείται άμεση ιατρική επίσκεψη και σε περίπτωση εύρεσής τους σε αγροτικές και δασώδεις περιοχές, θα πρέπει να ενημερωθούν άμεσα οι τοπικές κτηνιατρικές αρχές.