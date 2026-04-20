Θεσσαλονίκη: Στο χείλος του γκρεμού αυτοκίνητα στα έργα ανάπλασης των Στάβλων Παπάφη – ΙΧ έπεσε στο κενό (βίντεο)

Καθίζηση μετά από βλάβη σε αγωγό της ΥΕΑΘ προκλήθηκε στο εργοτάξιο για την ανάπλαση των Στάβλων Παπάφη στην Θεσσαλονίκη.

Αποτέλεσμα αυτού, αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα δίπλα στο εργοτάξιο να βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού, ενώ ένα από αυτά έπεσε στο κενό, όπως μαρτυράει το παρακάτω βίντεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα προκλήθηκε, όταν συνεργείο εταιρείας που εκτελούσε εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών στην περιοχή, έσπασε αγωγό της ΕΥΑΘ, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη διαρροή νερού και να πλημμυρίσει ο δρόμος.

Το πρανές στην πλευρά της οδού Αλοννήσου στην Θεσσαλονίκη υποχώρησε και τα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο βρέθηκαν ξαφνικά στο όριο του κενού.

Μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο έχει διακοπεί.

Δείτε εικόνες: