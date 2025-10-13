Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ο οδηγός ταξί που παρέσυρε αστυνομικό κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ

Στην διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο οδηγός ταξί που παρέσυρε με το αυτοκίνητο του αστυνομικό σε πολυσύχναστο δρόμο της συμπρωτεύουσας.

Σήμερα (13/10) το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι αστυνομικοί της Τροχαίας κατάφεραν και εντόπισαν 37χρονο οδηγό ταξί μέσω βιντεοληπτικού υλικού. Ο 37χρονος έχει ομολογήσει ότι ήταν αυτός, που ενεπλάκη στο συγκεκριμένο τροχαίο.

Η δικογραφία, που σχηματίστηκε αφορά επικίνδυνες σωματικές βλάβες από αμέλεια και εγκατάλειψη μετά από τροχαίο.

Το χρονικό

Ήταν λίγο μετά τις 22:10, όταν ο αστυνομικός, ταξίαρχος στον βαθμό, επέστρεφε από τα μέτρα τάξης στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ έπειτα από την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Ηρακλή και κινούνταν προς το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο οδηγός του ταξί, πηγαίνοντας προς την Περαία μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παρέσυρε τη μηχανή και την έριξε. Ο ταξίαρχος πρόλαβε να πηδήξει εγκαίρως απ’ τη μοτοσυκλέτα όμως τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η δικογραφία αναμένεται να μεταφερθεί στον εισαγγελέα.