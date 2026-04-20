Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη μετά την κατάρρευση τοιχίου στους Στάβλους Παπάφη – ΙΧ βρέθηκε στο κενό (βίντεο)

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας (20/4) μετά από κατάρρευση τοιχίου αντιστήριξης σε εργοτάξιο στους Στάβλους Παπάφη στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας 28χρονος, υπεύθυνος του έργου τοποθέτησης οπτικών ινών με την υπόθεση να χειρίζεται το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των εκσκαφών για την εγκατάσταση οπτικών ινών, έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και λόγω της μεγάλης πίεσης κατέρρευσε το έδαφος με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα.

Αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο έμειναν στο χείλος του ρήγματος, ενώ ένα έπεσε μέσα σε αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα προκλήθηκε, όταν συνεργείο εταιρείας που εκτελούσε εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών στην περιοχή, έσπασε αγωγό της ΕΥΑΘ, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη διαρροή νερού, να πλημμυρίσει ο δρόμος και να υποχωρήσει το τοιχίο.

Το πρανές στην πλευρά της οδού Αλοννήσου στην Θεσσαλονίκη υποχώρησε και τα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο βρέθηκαν ξαφνικά στο όριο του κενού.

Μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο έχει διακοπεί.