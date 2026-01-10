Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
ΕΛΛΑΔΑ

Μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον αυχένα

Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε οροφή καταστήματος – Ένας τραυματίας, δείτε το βίντεο
ΠΗΓΗ: emakedonia
DEBATER NEWSROOM

Στιγμές τρόμου έζησαν πελάτες και προσωπικό σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη μετά από την κατάρρευση οροφής μέσα στο μαγαζί.

Όπως μεταδίδει το emakedonia.gr, οι θαμώνες γνωστού καταστήματος μέσα στο εμπορικό κέντρο Cosmos έζησαν στιγμές πανικού όταν ξαφνικά έπεσε η οροφή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μια 45 χρονη γυναίκα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον αυχένα.



Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα να πέφτει η οροφή και τους θαμώνες να αιφνιδιάζονται δυσάρεστα.

Στον χώρο έσπευσε μονάδα του ΕΚΑΒ προκειμένου η τραυματισμένη γυναίκα να διακομιστεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου”. 


