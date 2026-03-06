Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείων – Τραυματίστηκε ο οδηγός
Το ατύχημα έγινε στο 17ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Περαίας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής 6/3 στο 17ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Περαίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε στάση αστικών λεωφορείων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ αν και κλήθηκε στο περιστατικό και η πυροσβεστική, δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει τελικά.
Από το ατύχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο αλλά και στη στάση των λεωφορείων.
