Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείων – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής 6/3 στο 17ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Περαίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε στάση αστικών λεωφορείων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ αν και κλήθηκε στο περιστατικό και η πυροσβεστική, δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει τελικά.

Από το ατύχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο αλλά και στη στάση των λεωφορείων.