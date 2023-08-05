Τέλος οι ουρές στο Κτηματολόγιο από 28 Αυγούστου – Πώς θα λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα προτεραιότητας

Μετά την ενεργοποίηση, στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική κατάθεση συμβολαίων από τους πολίτες στις 25 Ιουλίου, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε ένα ακόμη εργαλείο για όσους επιλέγουν να εξυπηρετηθούν από το Κτηματολόγιο δια ζώσης. Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία έπειτα από ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούνται πολίτη θα δίνει ψηφιακά αριθμό προτεραιότητας και ο πολίτης θα παρακολουθεί από το κινητό του την πορεία εξυπηρέτησης ώστε να μην περιμένει στην ουρά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης η νέα πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Αυγούστου στα Κτηματολογικά Γραφεία Αθηνών & Πειραιώς, τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα κοσμοσυρροής και αποτελεί το δεύτερο βήμα ενός ευρύτερου σχεδίου μέσω του οποίου η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει λύση στις χρόνιες παθογένειες του Κτηματολογίου, ψηφιοποιώντας σταδιακά το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα που βάζει τέλος στις ουρές

Οι πολίτες θα συνδέονται με χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxis net και θα εκδίδουν από τον υπολογιστή ή το κινητό τους έως 4 αριθμούς σειράς προτεραιότητας ανά ημέρα, για την εξυπηρέτησή τους.

Στη συνέχεια μέσω της ίδιας εφαρμογής, η οποία είναι διασυνδεδεμένη με τα Κτηματολογικά Γραφεία, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τον αριθμό προτεραιότητας που εξυπηρετείται κάθε στιγμή, ενώ η πλατφόρμα θα παρέχει και εκτίμηση χρόνου για τη δική τους εξυπηρέτηση, προκειμένου να επισκεφθούν τα καταστήματα μόνο λίγη ώρα πριν έρθει η σειρά τους.

Υποχρεωτική η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προτεραιότητας

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Κυρανάκης η νέα πλατφόρμα θα είναι υποχρεωτική και θα αποτελεί το μόνο κανάλι για την εξυπηρέτηση δια ζώσης στα Κτηματολογικά Γραφεία βάζοντας τέλος σε φαινόμενα εμπορευματοποίησης της σειράς προτεραιότητας με επιτήδειους να πωλούν χαρτάκια προτεραιότητας σε πολίτες έναντι αντιτίμου. Με το νέο σύστημα κάθε αριθμός προτεραιότητας θα είναι αυστηρά προσωπικός και πριν την εξυπηρέτηση θα προηγείται η ταυτοπροσωπία κάθε συναλλασσόμενου.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κυρανάκης επισημαίνει ότι «οι πολίτες και οι επαγγελματικές ομάδες πρέπει να γνωρίζουν πως πλέον οι πράξεις που υποβάλλουν ψηφιακά θα διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα. Οδεύουμε προς την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, αυτός είναι ο στόχος μας και η δέσμευση του πρωθυπουργού. Ωστόσο δεν μπορούσαμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η τριτοκοσμική κατάσταση με τα “χαρτάκια” ακόμη κι αν μειωθούν οι ουρές, γι’ αυτό και κινηθήκαμε άμεσα με τον Δημήτρη Παπαστεργίου (υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης) ολοκληρώνοντας την πλατφόρμα εντός Αυγούστου, ώστε να ξεκινήσει ο Σεπτέμβρης με μια πολύ πιο ανθρώπινη κατάσταση για τους πολίτες, τους δικηγόρους και όλους τους επαγγελματίες που θέλουν να εξυπηρετηθούν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Κυρανάκης καταλήγει λέγοντας ότι «η συνολική εμπειρία μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα, είναι προσωπικό μας στοίχημα να απλοποιηθεί και να ψηφιοποιηθεί πλήρως».

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάτρα: Δώρα ζωής σε δύο άτομα από τη 14χρονη που «έσβησε» μετά το τροχαίο – Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι μεταμοσχεύσεις

Πήγαν να κλέψουν τον Τζέιμς Καφετζή – Τον “έσωσε” μια περαστική που έβαλε τις φωνές