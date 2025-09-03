Ταξιτζής ζήτησε 130 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο στην μαρίνα Ζέας – Δείτε το βίντεο Βραζιλιάνας τουρίστριας

Ακόμα μια περίπτωση “φουσκωμένης” ταρίφας καταγράφηκε σε κούρσα από το αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, με βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok μια τουρίστρια από τη Βραζιλία καταγγέλλει πώς οδηγός ταξί επιχείρησε να τη χρεώσει ένα υπέρογκο ποσό για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στη μαρίνα Ζέας.

Στο βίντεο, η τουρίστρια δείχνει το ταξίμετρο να γράφει 130 ευρώ, τη στιγμή που η αρχική συμφωνία ήταν για 60 ευρώ. Η έκπληξή της είναι εμφανής, ενώ κατέγραψε την πινακίδα του οχήματος.

Το περιστατικό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολλούς χρήστες να καταγγέλλουν παρόμοιες εμπειρίες και να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για περιστατικά που δυσφημούν τη χώρα μας στο εξωτερικό. Η πράξη της τουρίστριας επικροτήθηκε, καθώς θεωρείται ένας αποτελεσματικός τρόπος για την προστασία άλλων επισκεπτών.