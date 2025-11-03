Τάκης Μπαγιατής: Έφυγε από την ζωή ο γνωστός ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός

Βαρύ πένθος σκιάζει τον χώρο του θεάτρου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιατής. Ο καλλιτέχνης, γνωστός για την πολυετή του προσφορά στον χώρο, άφησε την τελευταία του πνοή, προκαλώντας συγκίνηση σε συναδέλφους και φίλους.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Σπύρος Μπόμπολας, ο οποίος εξέφρασε τη θλίψη του για αυτή την απώλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο Instagram

«Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Τάκης Μπαγιατής, ηθοποιός και τα τελευταία χρόνια παραγωγός θεάτρου, ένας πάντα δραστήριος και χιουμορίστας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια κρατούσε το θέατρο ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ.

Συνεργάστηκα άψογα μαζί του και θα θυμάμαι πάντα πόσο πολύ με εκτιμούσε και μου συμπαραστεκόταν στο έργο του ΤΑΣΕΗ. Ο αποχαιρετισμός θα γίνει αύριο στις 11.30 στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δαύλεια», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο Instagram.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα στο Instagram: