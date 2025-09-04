Συνελήφθη και ομολόγησε ο 17χρονος που άρπαξε τα βρέφη σε Πειραιά και Ομόνοια: «Δεν χωνεύω τους γύφτους» – Βίντεο Ντοκουμέντο

Στη σύλληψη ενός 17χρονου που κατηγορείται ότι άρπαξε ένα βρέφος από τον Πειραιά και το παράτησε σε καρότσι στην Ακρόπολη προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης (04.09) οι αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ πρόκειται για έναν 17χρονο ελληνικής καταγωγής που συνελήφθη στο σπίτι του στον Άλιμο και ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι άρπαξε το βρέφος γιατί δεν χωνεύει τους Ρομά και ήθελε να δείξει ότι δεν είναι καλοί γονείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το ίδιο άτομο που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει κι άλλο μωρό από την περιοχή της Ομόνοιας και το είχε αφήσει δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό πρόκειται για το ίδιο άτομο που παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία κι έκοβε πρόστιμα σε επιβάτες που δεν είχαν εισητήριο εισπράτοντας τα χρήματα.

Ο 17χρονος και η μητέρα του μωρού περπατούν δίπλα δίπλα – Βίντεο Ντοκουμέντο

Το Mega έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο ελάχιστα λεπτά πριν από την αρπάγη του βρέφους. Στον εν λόγω βίντεο καταγράφεται ο 17χρονος να περπατά μαζί με την μητέρα του μωρού στον Πειραιά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο κινούνται ο ένας δίπλα στον άλλον και συνομιλούν συνεχώς.

Η στιγμή που αρπάζει το βρέφος

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο, διάρκειας 12 δευτερολέπτων καταγράφεται ο άνδρας που άρπαξε το μωρό να φοράει ένα τζιν παντελόνι και μία μαύρη μπλούζα και να σπρώχνει ένα καρότσι μέσα στο οποίο είναι ένα μωρό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν το μεσημέρι της Τετάρτης (03.09), όταν η 35χρονη Ρομά μητέρα του βρέφους, έδωσε το παιδί της σε έναν άνδρα που προσφέρθηκε να της αγοράσει τρόφιμα. Μπήκαν μαζί στο σούπερ μάρκετ, ενώ στην συνέχεια ο 17χρονος κράτησε το παιδί, έτσι ώστε η μητέρα να αγοράσει γάλα από φαρμακείο της περιοχής.

Στη συνέχεια ο 17χρονος που βρισκόταν εκτός φαρμακείου άρπαξε το παιδί κι εξαφανίστηκε. Μετά από αρκετές ώρες το παιδάκι εντοπίστηκε μέσα σε ένα καρότσι από μία γυναίκα στην περιοχή της Ακρόπολης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως η γυναίκα ειδοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, ενώ, λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και η 35χρονη μητέρα του βρέφους για παραμέληση ανηλίκου.