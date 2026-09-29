Συναγερμός στην Ελασσόνα: Εντοπίστηκαν αυξημένες τιμές ουρανίου στο νερό σε τέσσερις περιοχές

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί τέσσερις περιοχές του δήμου Ελασσόνας, μετά τον εντοπισμό αυξημένων τιμών ουρανίου που φτάνουν τα 130 μικρογραμμάρια ανά λίτρο, αντί 30, που είναι το φυσιολογικό όριο. Πρόκειται για τις περιοχές Καλύβια, Ολυμπιάδα, Σπαρμό και Πύθιο, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα και να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Έλεγχοι σε περισσότερους από 50 οικισμούς

Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν ο δήμος Ελασσόνας και η ΔΕΥΑΕΛ στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε περισσότερους από 50 οικισμούς, με τις αυξημένες τιμές ουρανίου να εντοπίζονται αποκλειστικά στις τέσσερις συγκεκριμένες περιοχές. Στους κατοίκους των περιοχών που εντοπίστηκε αυξημένη ποσότητα ουρανίου, έχει ήδη δοθεί οδηγία να μην χρησιμοποιούν το νερό για πόση και μαγείρεμα, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και υπάρξει νέα επίσημη ενημέρωση.

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«Ψυχραιμία και επιστημονική τεκμηρίωση»

Σε δήλωση του ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας σημειώνει πως, «είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το ζήτημα αφορά συγκεκριμένα σημεία του δικτύου και δεν αφορά το σύνολο του Δήμου Ελασσόνας. Η έκταση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν παρέχει σαφή εικόνα για την κατάσταση στους οικισμούς που εξετάστηκαν». Παράλληλα τονίζει πως τόσο η δημοτική αρχή, όσο και το σύνολο των δημοτών, «ανταποκρίνονται με υπευθυνότητα στο πρόβλημα που έχει ανακύψει στις τέσσερις περιοχές» και τονίζει πως, «με ψυχραιμία, επιστημονική τεκμηρίωση, συνεργασία των υπηρεσιών και υπεύθυνη στάση της τοπικής κοινωνίας, το ζήτημα αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που απαιτεί η προστασία της δημόσιας υγείας.»

Επικίνδυνη για την υγεία η κατάποση ουρανίου

Αξίζει να σημειωθεί πως η κατάποση μεγάλων ποσοτήτων ουρανίων από τον άνθρωπο, λόγω της χημικής του τοξικότητας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην λειτουργία στα νεφρά και να επηρεάσει το ουροποιητικό σύστημα. Πλέον η υπόθεση περνά σε καθεστώς έκτακτης διαχείρισης, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται να δώσουν ασφαλή και οριστική λύση στο πρόβλημα.