Συναγερμός στην Αλεξανδρούπολη: Μεγάλη φωτιά στην Πυλαία Φερών

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (07/08) στην Πυλαία Φερών, στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ξερόχορτα, ωστόσο λόγω ανέμων επεκτάθηκε πολύ γρήγορα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ