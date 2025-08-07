Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Συναγερμός στην Αλεξανδρούπολη: Μεγάλη φωτιά στην Πυλαία Φερών

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ξερόχορτα

Πηγή: E-evros
DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:26

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (07/08) στην Πυλαία Φερών, στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ξερόχορτα, ωστόσο λόγω ανέμων επεκτάθηκε πολύ γρήγορα.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

