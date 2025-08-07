Συναγερμός στην Αλεξανδρούπολη: Μεγάλη φωτιά στην Πυλαία Φερών
Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ξερόχορτα
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (07/08) στην Πυλαία Φερών, στην Αλεξανδρούπολη.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ξερόχορτα, ωστόσο λόγω ανέμων επεκτάθηκε πολύ γρήγορα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ