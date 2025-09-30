Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Στυλίδα: Γερανός με ανεμογεννήτριες τούμπαρε στο λιμάνι της πόλης (Βίντεο + Φωτογραφίες)

Τραυματίστηκε ελαφρά ο χειριστής

DEBATER NEWSROOM

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τρίτης (30/9) στο λιμάνι της Στυλίδας όταν γερανός με τμήματα ανεμογεννήτριας τούμπαρε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ένας μεγάλος γερανός που είχε επιστρατευτεί για τη φόρτωση τμημάτων ανεμογεννητριών, αναποδογύρισε πλησίον του τελωνείου Στυλίδας το πρωί της Τρίτης (30/9).

@lamiareport.gr Τούμπαρε γερανός με ανεμογεννήτρια στο λιμάνι της Στυλίδας! #lamia #news #fyp #lamiareport #crane ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Το ευτύχημα είναι ότι ο χειριστής – οδηγός του, γλύτωσε τα χειρότερα βγαίνοντας με αμυχές από τα σπασμένα τζάμια του καταστραμμένου κουβουκλίου.

Προανάκριση για το πως ακριβώς συνέβη το εργατικό ατύχημα, διεξάγει το Λιμεναρχείο Στυλίδας που θα εξετάσει και αν τηρήθηκαν οι αυστηροί κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας που οφείλουν οι εμπλεκόμενοι να τηρούν σε ανάλογες εργασίες.

Η περιοχή αποκλείστηκε μέχρι να σηκωθεί το βαρύ όχημα και να τακτοποιηθούν τα μεγάλα κομμάτια των ανεμογεννητριών.

