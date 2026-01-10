Απότομη αλλαγή του καιρού από αύριο – Πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς (εικόνες)

Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας από αύριο, Κυριακή, με την ψυχρή εισβολή να αλλάζει άρδην το σκηνικό του καιρού σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού η ψυχρή εισβολή θα ξεκινήσει από τα βόρεια τμήματα της Ελλάδας και σταδιακά θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές, επηρεάζοντας τόσο τα ηπειρωτικά όσο και τα νησιωτικά τμήματα. Σε αρκετές περιοχές η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη, με διαφορές που κατά τόπους θα ξεπεράσουν τους 10°C.

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 12/01 και της Τρίτης 13/01, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ τις πρωινές ώρες και των δύο ημερών προβλέπεται εκδήλωση παγετού. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα πέσουν κάτω από τους 0 °C, ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών τμημάτων της χώρας, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει δυσμενείς συνθήκες, κυρίως τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Στις Εικόνες 1 και 2 αποτυπώνεται χαρακτηριστικά η κάθοδος των ψυχρών αέριων μαζών, οι οποίες απεικονίζονται με γαλάζιες και μπλε αποχρώσεις, σε ύψος περίπου 1500 μέτρων πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

Οι εικόνες αφορούν το πρωί του Σαββάτου 10/01 και το πρωί της Δευτέρας 12/01 και καταδεικνύουν τη σαφή ενίσχυση του ψυχρού κύματος.

Αναφορικά με την εκδήλωση και την κατανομή των χιονοπτώσεων, περισσότερες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση, καθώς προς το παρόν παρατηρείται αυξημένη αβεβαιότητα μεταξύ των διαθέσιμων προγνωστικών μοντέλων.

Ο καιρός σήμερα

Στα δυτικά και νοτιοδυτικά και στα ορεινά της Κρήτης αναμένονται βροχοπτώσεις και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες αναμένονται έως το πρωί στα Δωδεκάνησα, τις μεσημεριανές ώρες στα βόρεια και στη Θεσσαλία και από το απόγευμα κι έπειτα στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε περιοχές των ορεινών ηπειρωτικών από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης στα νότια θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 14, στη Θεσσαλία από 3 έως 19, στην Ήπειρο από 5 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 18, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 17, στις Κυκλάδες από 13 έως 17, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 17 και στην Κρήτη από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 8 μποφόρ. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 8 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως τις πρώτες βραδινές ώρες 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 14 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός. Στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο βροχές ή χιονόνερο και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη 13 Ιανουαρίου

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.