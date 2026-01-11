Στιγμές τρόμου στην Αλεξανδρούπολη – Βίντεο από τον “ανεμοστρόβιλο” που χτυπάει εστιατόριο με κόσμο

Ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (10/1) στην Αλεξανδρούπολη όταν ριπές αέρα παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμα τους προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Το φαινόμενο ήταν τόσο ξαφνικό που οι επιστήμονες δεν μπορούσαν το προβλέψουν, ενώ το 112 δεν πρόλαβε ούτε να ενεργοποιηθεί καθώς η διάρκεια του ανεμοστρόβιλου ήταν μόλις μερικά λεπτά. Στο βίντεο που φέρνει στην δημοσιότητα το e-evros, ο κόσμος μέσα στο παραλιακό εστιατόριο της Αλεξανδρούπολης απολάμβανε το φαγητό όταν οι σφοδρές ριπές αέρα “χτύπησαν” το σημείο.

Οι ριπές του ανέμου έφτασαν τα 154,5 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και διήρκεσαν περίπου 15 λεπτά, ξερίζωσαν δέντρα, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και διακοπές στην κυκλοφορία.

Στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, «Δημόκριτος», τρία εκπαιδευτικά αεροσκάφη αναποδογύρισαν, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές σε υποδομές. Περιγράφοντας το φαινόμενο ο μετεωρολόγος του Αερολιμένα «Δημόκριτος», Θεόδωρος Αντωνόπουλος έκανε λόγο για «μία πνοή αέρα ικανή να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα μέσα στην πόλη».

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο ήταν ένα τοπικό φαινόμενο το οποίο πολύ δύσκολα μπορούσε να προβλεφθεί.

Η πόλη μετράει τις πληγές της μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας

Ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Έβρου, Αρχιπύραρχος Πασχάλης Χουρτερούδης μίλησε για ένα πολύ δυναμικό και πολύ ακραίο φαινόμενο για την αντιμετώπιση των συνεπειών του οποίου δημιουργήθηκαν άμεσα 22 συνεργεία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας 48 πυροσβέστες και πέντε επικεφαλής αξιωματικοί προέβησαν στην κοπή -κατόπιν αυτοψίας- δέντρων.

Διευκρινίζει πως προτεραιοποιούνται τα ιδιαίτερης επικινδυνότητας συμβάντα τα οποία εντοπίζονται εντός του κάμπινγκ και στα πάρκα Ανεξαρτησίας και Προσκόπων, ενώ συνεργεία της Πυροσβεστικής επιχειρούν και σήμερα στις πληγείσες περιοχές συνδράμοντας και στην αντιμετώπιση θεμάτων του ΔΕΔΔΗΕ. Σημειώνεται πως για την κοπή και την απομάκρυνση των σπασμένων δέντρων ο Δήμος προχώρησε σε συνεργασία με συνεργεία υλοτόμων από τρεις δασικούς συνεταιρισμούς, ενώ παράλληλα με τα μηχανήματα που διαθέτει έχουν μισθωθεί και μηχανήματα/οχήματα ιδιωτών.

Εικόνες καταστροφής στο Camping Αλεξανδρούπολης

Σοβαρά προβλήματα δημιούργησαν οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλώντας υλικές ζημιές σε υποδομές χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί πολιτών.

Σύμφωνα με το Evros24.gr, την επόμενη ημέρα του φαινομένου, η εικόνα στο camping Αλεξανδρούπολης είναι αποκαλυπτική. Πολλά δέντρα έχουν πέσει, αρκετά από αυτά ξεριζώθηκαν, ενώ τροχόσπιτα υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την πτώση μεγάλων κορμών. Οι καταστροφές είναι εμφανείς τόσο από το έδαφος όσο και από εναέρια πλάνα.