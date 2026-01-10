Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη νεροποντή σάρωσαν την Αλεξανδρούπολη – Πλημμύρισαν δρόμοι και έπεσαν δέντρα (βίντεο)

Στο έλεος της σφοδρής κακοκαιρίας βρέθηκε η Αλεξανδρούπολη το απόγευμα του Σάββατου (10/1) καθώς ριπές ανέμων προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Έντονο είναι το αποτύπωμα της καταιγίδας και στον αερολιμένα «Δημόκριτος» όπου σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Στέλιο Ζαντανίδη έχουν ήδη καταγραφεί τρία κατεστραμμένα εκπαιδευτικά αεροπλάνα, σπασμένα παράθυρα, πεσμένες ψευδοροφές και πολλές μικρότερες καταστροφές οι οποίες ωστόσο στο σύνολό τους δεν επηρεάζουν επιχειρησιακά τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας, Ηλίας Δαστερίδης μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων κάνει λόγο για μεγάλες καταστροφές σημειώνοντας πως είναι ευτύχημα που λόγω της έντονης βροχόπτωσης δεν κυκλοφορούσε κόσμος και δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δυστυχήματα.

«Οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο της ασφάλειας σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους ενώ κάτοικοι και πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν περιοχές με δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Έχουμε αποκλείσει σχεδόν όλα τα πάρκα λόγω της πτώσης πάρα πολλών δέντρων χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί γιατί έβρεχε και δεν κυκλοφορούσε κόσμος. Δέντρα υγιή έσπασαν υποκύπτοντας στη μανία του αέρα. Στο παραλιακό μέτωπο του κεντρικού αστικού ιστού υπέστησαν ζημιές πολλά καταστήματα καθώς σπάσανε τζαμαρίες, ξηλώθηκαν κατασκευές, μετακινήθηκαν τραπεζοκαθίσματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δαστερίδης.

Σε ό,τι αφορά την καταγραφή των ζημιών και την καταβολή αποζημιώσεων σύμφωνα με τον κ. Δαστερίδη αύριο από τις 10:00 οι πληγέντες μπορούν να προσέρχονται στο ισόγειο του Δημαρχείου προκειμένου να δηλώσουν στην τριμελή δημοτική επιτροπή τις ζημίες που υπέστησαν, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) από τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διενεργήσει ελέγχους και αυτοψίες για την άμεση και πλήρη αποτύπωση των καταστροφών και τη συντομότερη δυνατόν ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης/αποζημιώσεων. Τέλος αύριο το πρωί στις 10.30 θα συνέλθει εκτάκτως διευρυμένο ΣΟΠΠ.

Σημειώνεται πως ζημιές προκλήθηκαν και σε βάρκες στο λιμένα της πόλης καθώς και σε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολη το μέγεθος των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Κάτοικοι και διερχόμενοι περιέγραφαν εικόνες δρόμων που μετατράπηκαν σε χείμαρρους, ενώ σε πολλά σημεία της πόλης οι άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και τα έριξαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την Πολιτική Προστασία σχετικά με τραυματισμούς ή πλήρη απολογισμό ζημιών. Ωστόσο, κάτοικοι καλούν σε αυξημένη προσοχή, ειδικά σε περιοχές με πυκνή δόμηση και παλαιά δέντρα, καθώς οι ριπές του ανέμου παραμένουν ισχυρές.

