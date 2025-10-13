Στη φυλακή ο 19χρονος Ιρακινός που συνελήφθη για έκτη φορά στο μετρό

Ποινή φυλάκισης έξι μηνών εκ των οποίων, οι τρεις εκτιταίες, επέβαλε το δικαστήριο στον 19χρονο με καταγωγή από το Ιράκ, που είχε συλληφθεί με την κατηγορία της απείθειας, από αστυνομικούς στις 9 Οκτωβρίου στο σταθμό του Μετρό στο Χαλάνδρι.

Κατά την απολογία του στο Δικαστήριο ο 19χρονος υποστήριξε πως ενώ κοιμόταν στον σταθμό, ένας αστυνομικός τον ξύπνησε με τον ίδιο να αντιδρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν αρνήθηκε να υπακούσει, τότε, όπως υποστήριξε ο αστυνομικός τον έβρισε και τον έσπρωξε χωρίς να γίνει κανένας έλεγχος.