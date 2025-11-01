Σοβαρό τροχαίο στον Πύργο – 7 τραυματίες, ανάμεσα τους ένα βρέφος και ένα παιδί

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου (1/11) στην εθνική οδό Πύργου – Πατρών μετά από καραμπόλα τριών ΙΧ.

Από την ισχυρή σύγκρουση τραυματίστηκαν επτά άτομα — ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί και ένα βρέφος, που μεταφέρθηκαν μαζί με τους γονείς τους στο νοσοκομείο του Πύργου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το patrinews.gr, η βροχή εκείνη την ώρα έπεφτε καταρρακτωδώς. Το οδόστρωμα ήταν γλιστερό, η ορατότητα ελάχιστη. Ταυτόχρονα, στα δύο από τα τρία εμπλεκόμενα οχήματα επέβαιναν τουρίστες από την Ιταλία, που είχαν προορισμό την Αρχαία Ολυμπία.

Το τρίτο αυτοκίνητο, ένα τζιπ, μετέφερε την οικογένεια με τα δύο μικρά παιδιά, που υπέστησαν ευτυχώς ελαφρότερα τραύματα.

Περαστικοί έτρεξαν να βοηθήσουν, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.