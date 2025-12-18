Σοβαρό τροχαίο στην Παιανία: Στο νοσοκομείο τραυματίας με αιμορραγία

Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα το απόγευμα της Πέμπτης (18/12) στη Παιανία, το οποίο προκάλεσε αναστάτωση και κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Στη συμβολή των οδών Δημ. Ν. Χούντα και Αγίας Τριάδος σημειώθηκε το τροχαίο, όταν συγκρούστηκαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από το ατύχημα τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και παρουσίασε αιμορραγία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία.

Στον Ερυθρό Σταυρό διακομίσθηκε ο ασθενής, με την κατάσταση του πλέον να κρίνεται σταθερή, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Ένας ακόμη ελαφρά τραυματίας αναφέρθηκε από το τροχαίο, στον οποίο παρασχέθηκε φροντίδα.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Ανακοίνωση εξέδωσε η Τροχαία λόγω του ατυχήματος, όπου ενημέρωσε τους οδηγούς για προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Τριάδος, από το ύψος της οδού Δημ. Ν. Χούντα, με τις αρχές να ρυθμίζουν την κίνηση μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων.