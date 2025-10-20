Σοφία Πολυζωγοπούλου: Απαντά με αγωγή και ζητά 600.000 ευρώ από τον Απόστολο Λύτρα (vid)

Νέα ημερομηνία πήρε η εκδίκαση της πολυαναμενόμενης αγωγής που έχει καταθέσει ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας κατά της πρώην συζύγου του, Σοφίας Πολυζωγοπούλου. Η δικαστική «μάχη» των δύο πλευρών αναβλήθηκε και ορίστηκε πλέον για τις 8 Δεκεμβρίου.

Η υπόθεση αφορά αγωγή του κ. Λύτρα κατά της πρώην συζύγου του, με την οποία διεκδικεί το σημαντικό ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Ωστόσο, η Σοφία Πολυζωγοπούλου απάντησε νομικά στις αξιώσεις του πρώην συζύγου της, καταθέτοντας ανταγωγή ύψους 600.000 ευρώ.

Τι δηλώνει η πλευρά της κας Πολυζωγοπούλου

Σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης, ο δικηγόρος της Σοφίας Πολυζωγοπούλου, Νίκος Αλεξανδρής, τοποθετήθηκε μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Όλους αυτούς τους μήνες η Σοφία δεν μιλάει, κάθεται λοιδορείται, υπομένει καρτερικά, έχει αφιερωθεί στο παιδί της και την δουλειά της. Κάποια στιγμή όμως η δράση θέλει αντίδραση. Έτσι λοιπόν η Σοφία έκανε και αυτή αγωγή ζητώντας αυτά τα οποία δικαιούται, οπότε το δικαστήριο υποχρεωτικά πήγε για να συνδικαστεί με την αγωγή της Σοφίας τον Δεκέμβρη», ανέφερε αρχικά ο γνωστός δικηγόρος.

«Η αγωγή αυτή υπεβλήθη τις προηγούμενες ημέρες, η Σοφία δεν τα δημοσιοποιεί αυτά. Ζητάει την συμβολή της στην επαύξηση της περιουσίας του κυρίου Λύτρα, είναι ένα ποσό των 600.000 ευρώ. Με την επισήμανση ότι το σπίτι της Σοφίας Πολυζωγοπούλου έχει αγοραστεί με τα δικά της χρήματα και διαμένει μέσα κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, δεν μένει αυθαίρετα μέσα», τόνισε ο Νίκος Αλεξανδρής.

