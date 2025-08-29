Σκιάθος: 45χρονος γρονθοκόπησε 29χρονο για μια θέση σε προβλήτα

Στο νησί της Σκιάθου σημειώθηκε ένα έντονο επεισόδιο το πρωί της Πέμπτης, όταν δύο άντρες, ηλικίας 45 και 29 ετών, ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση μπροστά από τον χώρο πρόσδεσης σκαφών. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο 45χρονος γρονθοκόπησε τον 29χρονο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μηνύσεις και από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με το gegonota.gr, ο 29χρονος κατήγγειλε τον 45χρονο για σωματική βλάβη και απειλή, ενώ ο δεύτερος, με τη σειρά του, κατέθεσε μήνυση κατά του νεαρού και των γονιών του για απειλή από κοινού και εξύβριση σε δημόσιο χώρο.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο 45χρονος συνελήφθη νωρίς το πρωί της Παρασκευής (01:20), ενώ η υπόθεση αναβλήθηκε για την 1η Σεπτεμβρίου, προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.