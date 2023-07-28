Συναγερμός στον Υμηττό – Βρέθηκε εμπρηστικός μηχανισμός

Συναγερμός σήμανε στον Υμηττό όπου έθελοντές πυροφύλαλες εντόπισαν το βράδυ της Πέμπτης (27/8) ένα ύποπτο αντικείμενο. Σύμφωνα με το Open, όταν πλησίασαν, συνειδητοποίησαν ότι πρόκειται για εμπρηστικό μηχανισμό.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έκαναν έρευνες με φακούς στο βουνό, χωρίς να βρεθεί κάτι άλλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την προανάκριση ανέλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σχετικά με τις φωτιές που εκδηλώνονται η μία μετά την άλλη το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα στελέχη της Πυροσβεστικής είναι πεπεισμένα πως πρόκειται για εμπρησμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκηνές από ταινία τρόμου στη Νέα Αγχίαλο από τις εκρήξεις σε αποθήκη πυρομαχικών – “Το μανιτάρι” και η ανακοίνωση του ΓΕΑ

Φωτιά στη Μαγνησία: Βίντεο ντοκουμέντο με τη μεγάλη έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο (vid)