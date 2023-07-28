Συναγερμός στον Υμηττό – Βρέθηκε εμπρηστικός μηχανισμός
Ολονύχτιες έρευνες με φακούς στο βουνό
Συναγερμός σήμανε στον Υμηττό όπου έθελοντές πυροφύλαλες εντόπισαν το βράδυ της Πέμπτης (27/8) ένα ύποπτο αντικείμενο. Σύμφωνα με το Open, όταν πλησίασαν, συνειδητοποίησαν ότι πρόκειται για εμπρηστικό μηχανισμό.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έκαναν έρευνες με φακούς στο βουνό, χωρίς να βρεθεί κάτι άλλο.
Την προανάκριση ανέλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Σχετικά με τις φωτιές που εκδηλώνονται η μία μετά την άλλη το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα στελέχη της Πυροσβεστικής είναι πεπεισμένα πως πρόκειται για εμπρησμούς.
Σκηνές από ταινία τρόμου στη Νέα Αγχίαλο από τις εκρήξεις σε αποθήκη πυρομαχικών – “Το μανιτάρι” και η ανακοίνωση του ΓΕΑ
Φωτιά στη Μαγνησία: Βίντεο ντοκουμέντο με τη μεγάλη έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο (vid)
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις