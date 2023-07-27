Φωτιά στη Μαγνησία: Βίντεο ντοκουμέντο με τη μεγάλη έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο (vid)

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από τη μεγάλη έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο μετά τη φωτιά στη Μαγνησία.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη του Βόλου και σε όλη σχεδόν τη Μαγνησία στις 17:45 προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή μαίνεται για δεύτερη μέρα.

Οι εκρήξεις προέρχονται από εκρήξεις αποθηκών πυρομαχικών στην Πολεμική Αεροπορική Βάση της 111 ΠΜ στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ξέφυγε η φωτιά και πέρασε μέσα σε στρατιωτική περιοχή.

Από τις εκρήξεις έχουν σπάσει τζάμια σε πολλά σπίτια κυρίως της Νέας Αγχιάλου, ενώ το ωστικό κύμα που έφθασε στον Βόλο έκανε πολλούς κατοίκους να βγουν από τα σπίτια.

