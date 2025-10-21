Σαλαμίνα: Σύλληψη 31χρονου που αποθήκευε ναρκωτικά σε εγκαταλελειμμένο όχημα

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 31χρονος που συνελήφθη την περασμένη Κυριακή (19/10) για κατοχή ναρκωτικών στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, ο άνδρας αποθήκευε ναρκωτικές ουσίες σε πορτ μπαγκάζ εγκαταλελειμμένου οχήματος. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω όχημα εντοπίστηκαν κρυμμένες στο χώρο των αποσκευών 24 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 133 γραμμ. ηρωίνης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.