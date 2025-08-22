Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ρύπανση στην Πάτμο: Εκτός λειτουργίας ο Βιολογικός Καθαρισμός – Λύματα στη θάλασσα

Ρύπανση, δυσοσμία και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων

Η Πάτμος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης μετά την αναστολή λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού του νησιού, λόγω μηχανικών βλαβών που παραμένουν ανεπίλυτες για μήνες. Ως αποτέλεσμα, τα ακατέργαστα λύματα καταλήγουν στη θάλασσα, προκαλώντας έντονη δυσοσμία και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών. Σε ορισμένες περιοχές, τα λύματα φτάνουν ακόμη και στις βρύσες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα με το πόσιμο νερό.

Σύμφωνα με το patmostimes.gr, το πρόβλημα επιδεινώνεται από την έλλειψη λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας, το οποίο δεν παράγει πλέον τον χαρακτηριστικό αφρό που αποδείκνυε την κανονική λειτουργία του. Αντίθετα, τα απόβλητα καταλήγουν στη θάλασσα χωρίς καμία επεξεργασία, προκαλώντας σοβαρές περιβαλλοντικές και υγειονομικές συνέπειες.

