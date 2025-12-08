Ποιες είναι οι αργίες του 2026 – Όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς

Το 2026 φέρνει δυσαρέσκεια για τους εργαζόμενους, καθώς δύο από τις σημαντικότερες αργίες πέφτουν Σάββατο, αφαιρώντας πολύτιμες ευκαιρίες για ξεκούραση και αποδράσεις. Το νέο έτος αναμένεται να είναι ένα ημερολογιακό «παιχνίδι» με ανάμεικτα αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ οι μαθητές θα χαρούν τα εκτεταμένα διαλείμματα, ιδιαίτερα με ένα Πάσχα που εξασφαλίζει σχεδόν δύο εβδομάδες σχολικής ανάπαυσης, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα έχουν λόγους να είναι λιγότερο ενθουσιασμένοι.

Αναλυτικά οι αργίες του 2026

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου