Πέθανε ο δημοσιογράφος της “Καθημερινής” Οδυσσέας Πάππος σε ηλικία 31 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής» Οδυσσέας Πάππος, σε ηλικία 31 ετών.

Ο Οδυσσέας Πάππος εργαζόταν τα τελευταία τρία χρόνια στην εφημερίδα, στο τμήμα διεθνών ειδήσεων, ενώ είχε σπουδάσει Φιλοσοφία στο Ρέθυμνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα με τη δημοσιογραφική του πορεία, είχε ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, συμμετέχοντας στην ταινία μικρού μήκους «Φιλίζι» του Φοίβου Κοντογιάννη. Επίσης, είχε μεταφράσει το βιβλίο «Ό,τι μου κάνει κέφι» του Τζορτζ Όργουελ (εκδόσεις Μεταίχμιο) και το «Σχίζοντας τους αιθέρες» της Κέρι Γκρίνγουντ (εκδόσεις Κουκουβάγια).

Τις τελευταίες ημέρες της ζωής του νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσει στη ζωή.

Με θλίψη, οι συνάδελφοι του στην εφημερίδα αλλά και πολλοί φίλοι του τον αποχαιρετούν αναρτώντας συγκινητικά μηνύματα στο Faceboook.