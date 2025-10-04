Νεκροί δύο επιβάτες κρουαζιερόπλοιου σε Πειραιά και Κέρκυρα

Το απόγευμα της Παρασκευής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη ότι ένας 77χρονος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου) κρουαζιερόπλοιου (Κ/Ζ) σημαίας Βερμούδων, το οποίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός της καμπίνας του.

Στο σημείο μετέβησαν ιατροί του Κ/Ζ, όπου του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα και διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α’ Λιμενικό τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κέρκυρας από τον ναυτικό πράκτορα ενός κρουαζιερόπλοιου (Κ/Ζ) σημαίας Μάλτας το οποίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι της Κέρκυρας προερχόμενο από το λιμάνι Κουσάντασι Τουρκίας, ότι ένας 61χρονος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου) απεβίωσε τις μεσημβρινές ώρες της 01.10.2025, κατά τον ελλιμενισμό του Κ/Ζ στο λιμάνι του Κουσάντασι.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, ενώ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας.