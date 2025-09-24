Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου “κόλλησε” σε πισίνα 30 μέτρα πάνω από την θάλασσα – Δείτε το βίντεο

Σε ύψος 30 μέτρων πάνω από τον ωκεανό “κόλλησε” ένας επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, όταν μέσα σε νεροτσουλήθρα, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο που έγινε viral στο TikTok.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να έχει κολλήσει μέσα σε ένα διαφανές τμήμα της νεροτσουλήθρας και να προσπαθεί να σπρώξει τον εαυτός της προς τα εμπρός.

«Θεέ μου, έχει κυριολεκτικά κολλήσει» ακούγεται να λέει ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

Σύμφωνα με την New York Post, το πλοίο μοιάζει πολύ με το Bliss της Norwegian Cruise Line, το οποίο, σύμφωνα με το Cruisemapper, πραγματοποιούσε επταήμερη κρουαζιέρα στην Αλάσκα στις 19 Σεπτεμβρίου.

Το βίντεο στο TikTok που έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια views προκάλεσε αρκετά σχόλια. «Υπάρχει κανείς άλλος που έχει πάθει κρίση πανικού βλέποντας αυτό;», έγραψε ένας σχολιαστής. «Αν κολλήσω σε νεροτσουλήθρα πάνω από πραγματικό θαλασσινό νερό, θα πάθω κρίση», συμπλήρωσε ένας άλλος. «Το TikTok μου έμαθε σίγουρα να ΜΗΝ μπαίνω ΠΟΤΕ σε νεροτσουλήθρα κρουαζιερόπλοιου» ανακοίνωσε ένας τέταρτος, «ξέρω ότι δεν θα ξαναμπεί ΠΟΤΕ σε τέτοια», πρόσθεσε ένας πέμπτος.