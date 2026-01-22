Πειραιάς: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται στον Πειραιά το βράδυ της Πέμπτης (22.01), λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ιάσονος, από τη συμβολή της με την οδό Χατζηκυριάκου έως τη συμβολή της με την Ακτή Μιαούλη.

Στο σημείο βρίσκονται αρμόδιες δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποκατάσταση του προβλήματος.