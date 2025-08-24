Παξοί: Για 45 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν στη ζωή την 4χρονη – Δύσκολος κι ανηφορικός ο δρόμος που διέσχισε

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (25.08) πήραν οι γονείς και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς το απόγευμα της Παρασκευής (22.08). Και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με την τοπική κοινωνία να βρίσκεται σε σοκ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού κοιμόντουσαν την ώρα που το 4χρονο παιδί έφυγε από το σπίτι, ενώ, η μητέρα ετοιμαζόταν για την εργασία της. Μόλις συνειδητοποίησε ότι το παιδί εξαφανίστηκε, ειδοποίησε τις Αρχές κι μαζί με τους γείτονες ξεκίνησαν να αναζητούν το παιδί.

Μόλις 300 μέτρα μακριά από το σπίτι

Η 4χρονη φαίνεται να γνώριζε καλά το σημείο. Περπάτησε σχεδόν 300 μέτρα για να φτάσει στην πισίνα και είχε πάρει μαζί της τα κουβαδάκια της. Σύμφωνα με το Open, πρόκειται για έναν δύσκολο και ανηφορικό δρόμο που ακόμα και το ασθενοφόρο δυσκολεύτηκε πολύ να προσεγγίσει το σημείο.

Στη συγκεκριμένη βίλα υπήρχαν δύο πισίνες. Η 4χρονη εντοπίστηκε από τον μάγειρα περίπου μία ώρα μετά την εξαφάνισή της. Για σχεδόν 45 λεπτά ο γιατρός από το Κέντρο Υγείας Παξών προσπαθούσε να επαναφέρει το παιδί στη ζωή, όμως, δυστυχώς, δεν τα κατάφερε.

Αύριο αναμένεται να γίνει και η νεκροψία – νεκροτομή του 4χρονου κοριτσιού.

«Θέλω να πεθάνω, είμαστε σε σοκ»

«Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα. Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω», ανέφερε η γιαγιά της 4χρονης, σύμφωνα με το Star.