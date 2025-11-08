Πάτρα: Την Τρίτη η απολογία του εκπαιδευτικού που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη ζήτησε και έλαβε ο 40χρονος εκπαιδευτικός ειδικού σχολείου στην Πάτρα, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία 15χρονης μαθήτριας και του πατέρα της, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός φέρεται να της έδειξε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καταγγελία της μαθήτριας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μέσα στην τάξη. Ο 40χρονος φέρεται να πήρε αγκαλιά τη μαθήτρια, να της χάιδεψε τα μαλλιά και να της επέδειξε φωτογραφίες των παιδιών του, ηλικίας 5 και 7 ετών, στις οποίες εμφανίζονται γυμνά.

Η θέση του κατηγορουμένου

Ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως η μαθήτρια είδε τις φωτογραφίες τυχαία, ενώ εκείνος της έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό από το κινητό του τηλέφωνο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πατρών.