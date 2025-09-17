Πάτρα: Τέσσερα κορίτσια εξανάγκασαν 13χρονη να ταπεινωθεί και κατέγραψαν το περιστατικό σε βίντεο

Στην Πάτρα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών ηλικίας 13 έως 15 ετών, οι οποίες φέρονται να επιτέθηκαν σε μία 13χρονη με πράξεις bullying, υποχρεώνοντάς την να τους φιλήσει τα πόδια, ενώ παράλληλα κατέγραφαν το περιστατικό σε βίντεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορίτσια πλησίασαν το θύμα έξω από το Γυμνάσιο, το εξανάγκασαν να σκύψει και να φιλήσει τα πόδια τους, την απείλησαν και την προσέβαλαν, καταγράφοντας τις πράξεις τους σε βίντεο.

Οι ανήλικες συνελήφθησαν με κατηγορίες για παράνομη βία, παραβίαση νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και κατά των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η μητέρα μίας από τις ανήλικες που κατηγορούνται μίλησε στο Live News: «Τα παιδιά είχανε μία διαφωνία και της είπανε να ζητήσει συγγνώμη της κοπελίτσας. Απλά της το είπαν με τρόπο ταπεινωτικό, της είπαν να σκύψει και να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη. Εμένα, το δικό μου το παιδί μου είπε “δεν συμμετείχα” και ότι τα έκανε μόνο ένα παιδί αυτά. Ότι ναι, την υπέβαλε σε αυτήν την πράξη ένα κορίτσι, αλλά δεν μπορούμε να πιστέψουμε τα παιδιά, πρέπει να δούμε τη δικογραφία».

«Για ένα αγόρι ήταν (η διαφωνία) ουσιαστικά. Απλά, είναι παιδιά, εντάξει, είναι στην εφηβεία. Συμμαθήτριες. Μέσα σε 5 λεπτά έγινε αυτό, δεν ήτανε από ό,τι μας είπανε εκεί πέρα και οι αστυνομικοί, ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Έγινε όταν σχολάσανε τα παιδιά, αλλά επειδή ήταν έξω ακριβώς από το σχολείο, πήρε θέση και η Διεύθυνση. Αποβολή πήρανε, διήμερη αποβολή. Πήγε η μητέρα και έκανε παράπονο στη διευθύντρια και μετά έκανε και μήνυση».