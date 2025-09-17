Πάτρα: 4 ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια ενώ την τραβούσαν βίντεο

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη έξω από γυμνάσιο της Πάτρας, όπου τέσσερις ανήλικες υποχρέωσαν μια 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια, ενώ την ίδια ώρα κατέγραφαν το σκηνικό σε βίντεο.

Σύμφωνα με το pelop.gr, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των τεσσάρων κοριτσιών ηλικίας από 13 έως 15 ετών για bullying σε βάρος της 13χρονης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα κορίτσια πλησίασαν την 13χρονη έξω από γυμνάσιο, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν, την εξύβρισαν και βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

Σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.