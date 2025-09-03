Πάτρα: Κατεδαφίζεται το κτήριο που στεγαζόταν το θρυλικό “Χάραμα” – Τι θα χτιστεί στο σημείο (βίντεο)

Οι εργασίες κατεδάφισης του κτηρίου που στέγαζε επί σειρά ετών το θρυλικό “Χάραμα“, στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Μαιζώνος, στην Πάτρα ξεκίνησαν σήμερα, Τετάρτη.

Σύμφωνα με το pelop.gr, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σύντομα και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι εργασίες του «αντικαταστάτη» του «Χαράματος», ένα από τα πιο ιστορικά κέντρα νυχτερινής διασκέδασης στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Στη θέση που στεγαζόταν επί σειρά ετών ένα από τα σπουδαιότερα νυχτερινά κέντρα της πόλης, θα κτιστεί μια πενταόροφη πολυκατοικία η οποία στο ισόγειο θα έχει πυλωτή και θέσεις γκαράζ για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.