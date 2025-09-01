Πάτρα: Η μητέρα του 25χρονου που κατηγορείται για εμπρησμό, «Θα προτιμούσε να καεί παρά να βάλει φωτιά στη φύση»
Οι γονείς του επιμένουν στην αθωότητά του
Οι γονείς του 25χρονου από την Πάτρα, που κρατείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομειού, επιμένουν στην αθωότητά του. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο νεαρός, εθελοντής στην κατάσβεση πυρκαγιών, βρέθηκε άδικα μπλεγμένος.
Σύμφωνα με τους γονείς, στις 13/8/25 ο 25χρονος βοήθησε αρχικά στα Μποζαΐτικα και στη συνέχεια μαζί με φίλο του στην περιοχή του Γηροκομειού. Ο πατέρας του περιγράφει στο Mega: «Πήγε το παιδί, προσπάθησε να την πατήσει, να σβήσει, έσκυψε, ξανασηκώθηκε, έκανε νόημα στον φίλο του. Κουβαλάγανε νερά, του έκανε νόημα να φέρει δύο μπουκαλάκια, έτρεξε ο φίλος του, πάει να τα πάρει, γυρνάνε, τους φωνάζει ‘φύγετε, θα καείτε’ και φεύγουν τρέχοντας».
Τρεις φωτογραφίες και η μαρτυρία ενός ερασιτέχνη φωτογράφου θεωρήθηκαν αρκετές για να τεθεί ο 25χρονος υπό υποψία εμπρησμού, καθώς σύμφωνα με τον φωτογράφο, έσκυψε στο χωράφι δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει η φωτιά. Ο νεαρός συνελήφθη και κρατείται εδώ και 19 ημέρες.
Ο πατέρας του αναφέρει: «Από εκατοντάδες μέτρα μακριά με ένα τηλεφακό, κατάλαβε. Έχει τραβήξει 11 φωτογραφίες, επέλεξε να δείξει τις τρεις. Στα 7-8 μέτρα ήταν οι δύο μάρτυρες που έχουν καταθέσει, ο ένας έχει και το όμορο οικόπεδο δίπλα, το οποίο καιγόταν την ώρα που ήρθε να υπερασπιστεί το παιδί μας».
Η έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής, μία ημέρα μετά, αποκλείει το ενδεχόμενο εμπρησμού: «Κατόπιν επισταμένης έρευνας στην περίμετρο του σημείου αρχικής έναυσης δεν βρέθηκε κανένα υπόλειμμα γνωστού εμπρηστικού μηχανισμού ή ίχνη / ενδείξεις οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης ή εν γένει άλλης πρόσφατης ανθρώπινης παρουσίας ή άλλης δραστηριότητας».
Ο πατέρας σχολιάζει: «Δε μπορώ να καταλάβω γιατί τα παιδιά είναι στη φυλακή, όταν το πόρισμα της Πυροσβεστικής τα αθωώνει».
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η νέα εστία της πυρκαγιάς προκλήθηκε από το φαινόμενο της κηλίδωσης λόγω ενεργού μετώπου στην περιοχή. Η μητέρα του 25χρονου υπογραμμίζει: «Θα προτιμούσε το παιδί μου να καεί, παρά να βάλει φωτιά στη φύση».
Μετά την απολογία του, ο 25χρονος προφυλακίστηκε, όπως και ο 21χρονος φίλος του, που κατέθεσε ότι ήταν μαζί του και βοηθούσαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Από τότε κρατούνται στις φυλακές Αυλώνα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις