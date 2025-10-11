Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έστησε καρτέρι και ξυλοκόπησε την σύντροφο του – Την έσωσαν οι περαστικοί

Άρχισαν να κυνηγούν τον δράστη μέχρι να... συλληφθεί

Πηγή φωτογραφίας: shutterstock
DEBATER NEWSROOM

Καθημερινά είναι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην χώρα μας με το πιο πρόσφατο να συμβαίνει στην Πάτρα με θύμα ακόμη μία γυναίκα.

Ειδικότερα, άνδρας είχε στήσει καρτέρι το βράδυ της Παρασκευής στην σύντροφο του στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα. Ο δράστης εντόπισε την γυναίκα και άρχισε να την κυνηγά.

Εν τέλει την έπιασε και ξεκίνησε να την χτυπά με μανία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ουρλιάζει για βοήθεια. Τις φωνές της άκουσαν περαστικοί οι οποίοι όρμησαν προς το μέρος του δράστη και ξεκίνησαν να τον κυνηγούν.

Τελικά, τον έπιασαν και κάλεσαν την αστυνομία για να τον συλλάβει.

