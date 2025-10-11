Πάτρα: Έστησε καρτέρι και ξυλοκόπησε την σύντροφο του – Την έσωσαν οι περαστικοί

Καθημερινά είναι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην χώρα μας με το πιο πρόσφατο να συμβαίνει στην Πάτρα με θύμα ακόμη μία γυναίκα.

Ειδικότερα, άνδρας είχε στήσει καρτέρι το βράδυ της Παρασκευής στην σύντροφο του στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα. Ο δράστης εντόπισε την γυναίκα και άρχισε να την κυνηγά.

Εν τέλει την έπιασε και ξεκίνησε να την χτυπά με μανία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ουρλιάζει για βοήθεια. Τις φωνές της άκουσαν περαστικοί οι οποίοι όρμησαν προς το μέρος του δράστη και ξεκίνησαν να τον κυνηγούν.

Τελικά, τον έπιασαν και κάλεσαν την αστυνομία για να τον συλλάβει.