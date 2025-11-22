Θεωρείτε ότι τα 3 νέα ψηφιακά εργαλεία θα περιορίσουν την πρόσβαση των ανηλίκων στα προϊόντα αλκοόλ και καπνού;
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε άνδρα που εντοπίστηκε με 13 κιλά κάνναβης

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία

DEBATER NEWSROOM

Ποσότητα ναρκωτικών, που φθάνει περίπου τα 13 κιλά, εντόπισε η Αστυνομία στην κατοχή ενός άνδρα, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, στελέχη του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν, πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι και σε μία αποθήκη του κατηγορούμενου, όπου βρήκαν 12 κιλά και 846 γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε 20 αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες και το χρηματικό ποσό των 8.190 ευρώ.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίσθηκε δικογραφία, για διακίνηση ναρκωτικών και πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

ΕΛΛΑΔΑ

