Παπάγου: Βίντεο από την διαδικασία απομάκρυνσης λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία – “Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός”

Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό με λεωφορείο το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στην περιοχή του Παπάγου όταν έπεσε ακυβέρνητο πάνω σε ισόγειο πολυκατοικίας.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το λεωφορείο που ήταν σταθμευμένο στην πλατεία Κονίτσης άρχισε να κυλάει στον κατηφορικό δρόμο μέχρι που κατέληξε πάνω σε πολυκατοικία και σ’ ένα σταθμευμένο όχημα. Από την πρόσκρουση σημειώθηκαν υλικές ζημιές στο ισόγειο και τον 1ο όροφο του κτηρίου καθώς και σε παρκαρισμένο ΙΧ.

Στην περιοχή του ατυχήματος διεκόπη η παροχή φυσικού αερίου για λόγους ασφαλείας και για την επισκευή των σωληνώσεων, που θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν οι κάτοικοι της περιοχής στον Παπάγου, δεν είναι το πρώτο περιστατικό καθώς επανειλημμένα έχουν υπάρξει ατυχήματα με οχήματα του ΟΑΣΑ στην περιοχή «Σαν βόμβα ήταν. Βγαίνω έξω να δω τι έχει γίνει στο μπαλκόνι και τότε είδα το λεωφορείο. Δηλαδή αν δεν ήταν το μπάρμπεκιου, θα μου γκρέμιζε και κανένα τοίχο.

Ακούσαμε ένα θόρυβο, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το οίκημα, βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, είδαμε το λεωφορείο για τρίτη φορά πάνω στο σπίτι. Προφανώς λύθηκε το χειρόφρενο από ότι μας είπε ο οδηγός. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός, πολύ δυνατός ήχος και τρανταχτήκαμε πάρα πολύ και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το λεωφορείο ότι είχε πέσει και στο αμάξι και στο σπίτι» είπε κάτοικος.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.