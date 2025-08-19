Παπάγου: Λεωφορείο έπεσε… ακυβέρνητο σε πολυκατοικία – «Νομίσαμε ότι έγινε σεισμός» λέει ένοικος (βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στου Παπάγου, όταν ένα λεωφορείο του ΟΑΣΑ, της γραμμής 409 έπεσε πάνω σε πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν το λεωφορείο που ήταν σταθμευμένο στην πλατεία Κονίτσης άρχισε να κυλάει στον κατηφορικό δρόμο μέχρι που κατέληξε πάνω σε πολυκατοικία και σ’ ένα σταθμευμένο όχημα.

Από την πρόσκρουση σημειώθηκαν υλικές ζημιές στο ισόγειο και τον 1ο όροφο του κτηρίου καθώς και στο παρκαρισμένο ΙΧ.

Ένοικος του κτηρίου μετέφερε στην ΕΡΤ πως «ο οδηγός μας είπε ότι έβαλε χειρόφρενο αλλά αυτό λύθηκε».

Σύμφωνα με τον ίδιο η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή ώστε «νομίσαμε ότι γίνεται σεισμός».