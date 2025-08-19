Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Παπάγου: Λεωφορείο έπεσε… ακυβέρνητο σε πολυκατοικία – «Νομίσαμε ότι έγινε σεισμός» λέει ένοικος (βίντεο)

Σημειώθηκαν υλικές ζημιές στον 1ο όροφο και σε άλλο όχημα

Παπάγου: Λεωφορείο έπεσε… ακυβέρνητο σε πολυκατοικία – «Νομίσαμε ότι έγινε σεισμός» λέει ένοικος (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στου Παπάγου, όταν ένα λεωφορείο του ΟΑΣΑ, της γραμμής 409 έπεσε πάνω σε πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν το λεωφορείο που ήταν σταθμευμένο στην πλατεία Κονίτσης άρχισε να κυλάει στον κατηφορικό δρόμο μέχρι που κατέληξε πάνω σε πολυκατοικία και σ’ ένα σταθμευμένο όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πρόσκρουση σημειώθηκαν υλικές ζημιές στο ισόγειο και τον 1ο όροφο του κτηρίου καθώς και στο παρκαρισμένο ΙΧ.

Ένοικος του κτηρίου μετέφερε στην ΕΡΤ πως «ο οδηγός μας είπε ότι έβαλε χειρόφρενο αλλά αυτό λύθηκε».

Σύμφωνα με τον ίδιο η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή ώστε «νομίσαμε ότι γίνεται σεισμός».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα φωτισμού – Ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός (βίντεο)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα φωτισμού – Ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός (βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, με ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε κολώνα φωτισμού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Open, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:30, όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν επί της οδού Μοναστηρίου, στο ύψος της γέφυρας Δενδροποτάμου, στο ρεύμα προς το κέντρο, ξέφυγε από την πορεία του […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ