ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Πώς μπορούν οι υποψήφιοι να δηλώσουν συμμετοχή

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
POOL/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Προθεσμία μέχρι την Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου έχουν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προκειμένου να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, έχουν αναρτηθεί τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου, ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος (https://www.minedu.gov.gr/to-thema-exetaseis).

