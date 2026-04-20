Παλαιό Φάληρο: Αλεπού κάνει βόλτα πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτου (βίντεο)

Συνήθεις είναι, πλέον, οι εμφανίσεις αλεπούδων στον αστικό ιστό, με τα ζώα να κατεβαίνουν από τα ορεινά προκειμένου να βρουν τροφή.

Αυτή τη φορά, καταγράφηκε σε βίντεο η… βόλτα μιας αλεπούς στο Παλαιό Φάληρο, η οποία, μάλιστα, ανέβηκε στο παρμπρίζ αυτοκινήτου, πριν συνεχίσει την εξερεύνησή της.

Σε άλλο πλάνο, φαίνεται η ίδια αλεπού να έρχεται κοντά με έναν σκύλο, στην θέα του οποίου τρόμαξε κι άρχισε να τρέχει μακριά του.