Ωρωπός: “Μπήκαν στο κομμωτήριο κι άρχισαν να τον βαράνε” λέει αυτόπτης μάρτυρας για τον ξυλοδαρμό του 30χρονου

Τον εφιάλτη έζησε ένας 30χρονος ιδιοκτήτης κομμωτηρίου το μεσημέρι του Σαββάτου στον Ωρωπό, καθώς δέχτηκε επίθεση από πέντε άνδρες μέσα στο κατάστημά του.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού περιέγραψε τις δραματικές ώρες που βίωσε ο 30χρονος.

«Αντίκρισα άτομα με χειρουργικές μάσκες να έρχονται από τον δρόμο, ρώτησα “παιδιά τι γίνεται”, δεν μου απάντησαν καθόλου, μπήκαν μέσα και ξεκίνησαν να βαράνε» είπε ο αυτόπτης μάρτυρας στο Star.

Εκείνη την ώρα, ο 30χρονος ιδιοκτήτης εξυπηρετούσε πελάτες και δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν του επιτέθηκαν οι πέντε δράστες.

«Μπήκαν μέσα με δυο σφυριά, οι πιο πολλοί είχαν κοκάλινα γάντια… Σηκώθηκε, αίματα, δεν καταλάβαμε τι έγινε, είμαστε όλοι σε σοκ. Μας έριξαν την μηχανή και πήραν τα κλειδιά για να μην τους κυνηγήσουμε» πρόσθεσε ο μάρτυρας.

Το θύμα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.