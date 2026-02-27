Ομόνοια: Μπαράζ ελέγχων σε δύο επιχειρήσεις εμπορίου σιδήρων και μετάλλων – Συνελήφθησαν 3 άτομα (Φωτογραφίες)

Στη σύλληψη τριών ατόμων το μεσημέρι της Πέμπτης 26/2 προχώρησαν οι Αρχές μετά από έρευνα σε δύο επιχειρήσεις εμπορίου σιδήρων και μετάλλων στην περιοχή της Ομόνοιας για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών εντοπίστηκε ανοικτός χώρος όπου πραγματοποιούνταν παραλαβή, διάλυση, συγκέντρωση και ανεξέλεγκτη διαχείριση διαφόρων μεταλλικών αντικειμένων, οικοσκευών και ηλεκτρικών ειδών, υποβαθμίζοντας με τη δραστηριότητα αυτή το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.