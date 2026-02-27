Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Μπαράζ ελέγχων σε δύο επιχειρήσεις εμπορίου σιδήρων και μετάλλων – Συνελήφθησαν 3 άτομα (Φωτογραφίες)

Οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Ομόνοια: Μπαράζ ελέγχων σε δύο επιχειρήσεις εμπορίου σιδήρων και μετάλλων – Συνελήφθησαν 3 άτομα (Φωτογραφίες)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Στη σύλληψη τριών ατόμων το μεσημέρι της Πέμπτης 26/2 προχώρησαν οι Αρχές μετά από έρευνα σε δύο επιχειρήσεις εμπορίου σιδήρων και μετάλλων στην περιοχή της Ομόνοιας για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών εντοπίστηκε ανοικτός χώρος όπου πραγματοποιούνταν παραλαβή, διάλυση, συγκέντρωση και ανεξέλεγκτη διαχείριση διαφόρων μεταλλικών αντικειμένων, οικοσκευών και ηλεκτρικών ειδών, υποβαθμίζοντας με τη δραστηριότητα αυτή το περιβάλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ