Οι βραβεύσεις που συγκίνησαν: Ο ανήλικος που νίκησε τον καρκίνο και ο άνδρας που έσωσε από βέβαιο πνιγμό συμπολίτη μας

Μια Τετάρτη διαφορετική από τις άλλες ήταν η 26η Νοεμβρίου. Στο ζεστό και κομψό περιβάλλον του DiaNoche στη Μαρίνα Αλίμου, η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων (ΠΕΠΙΕΘ) πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη εκδήλωσή της, υπό την προεδρία του Cpt. Dr. Γιώργου Βάλλη, αφήνοντας ένα αποτύπωμα συγκίνησης και θαυμασμού σε όσους βρέθηκαν εκεί. Η ατμόσφαιρα ήταν από τις στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια· το συναίσθημα μιλούσε από μόνο του.

Ο χώρος γέμισε ασφυκτικά. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και επαγγελματικού χώρου ένωσαν τις φωνές και τα χειροκροτήματά τους για να τιμήσουν 16 προσωπικότητες που απέδειξαν ότι ο ηρωισμός και η ανθρωπιά δεν είναι θεωρίες – είναι πράξεις καθημερινές, πολλές φορές αθόρυβες, που όμως φωτίζουν τον δρόμο όλων μας.

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν οι δημοσιογράφοι Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου, κρατώντας τον παλμό με ευγένεια και επαγγελματισμό, δίνοντας χώρο στις ιστορίες να ακουστούν όπως τους άξιζε.

Οι πρώτες βραβεύσεις

Η εκδήλωση άνοιξε με την απονομή στον Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για τη συμβολή του στη ρύθμιση φορολόγησης των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής. Αμέσως μετά, ο Βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας βραβεύτηκε για τη διαρκή στήριξή του στους νησιώτες, την προσπάθεια συγκράτησης των ακτοπλοϊκών τιμών και την προστασία της ιστορικής Πορτάρας.

Η στιγμή που «ράγισε» η αίθουσα

Κανείς δεν έμεινε ασυγκίνητος όταν στη σκηνή ανέβηκε ο 13χρονος Μιχαήλ Πάνου. Με ένα πλακάτ που έγραφε «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι», ο μικρός Μιχαήλ στάθηκε μπροστά σε όλους σαν πραγματικός νικητής, υπενθυμίζοντας ότι η δύναμη ψυχής δεν έχει ηλικία. Η βράβευσή του από τον Cpt. Dr. Γιώργο Βάλλη αποτέλεσε από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Ιστορίες γενναιότητας που ξεπέρασαν τον φόβο

Ακολούθησαν πράξεις που θα μπορούσαν να αποτελούν σενάριο ταινίας, όμως ήταν πέρα για πέρα αληθινές.

Ο Γκόγκας Λεβιάν, που ρίχτηκε στα ορμητικά νερά του Άραχθου και έσωσε δύο παιδιά, καταχειροκροτήθηκε, ενώ την τιμητική του διάκριση παρέδωσε ο Βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας.

Ο υπεραθλητής Γιώργος Δούβας, που κολύμπησε τη διαδρομή Κως–Νίσυρος για τα παιδιά ΑμεΑ, απέδειξε ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει γέφυρα προσφοράς.

Με ιδιαίτερη ζεστασιά τιμήθηκε ο Ιωάννης Παπαθανασίου, τυφλός σημαιοφόρος από τη Γαβαλού Αγρινίου, αλλά και ο ναυαγοσώστης Γιώργος Νικολόπουλος, που έσωσε ένα τρίχρονο κορίτσι εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ την πιο κρίσιμη στιγμή.

Ανθρώπινες επεμβάσεις που έσωσαν ζωές

Ανάμεσα στους τιμώμενους ξεχώρισε και η παιδίατρος Όλγα Τζέτζη, η οποία χάρη στην άμεση αντίδρασή της επανέφερε στη ζωή έναν τουρίστα στο αεροδρόμιο της Ρόδου.

Ο Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, με το παγκόσμιο ρεκόρ των 80,45 ν.μ. σε 60 ώρες, απέδειξε ότι «τα όνειρα όρια δεν έχουν», ενώ δυνατά χειροκροτήματα δέχθηκαν και οι Κώστας Κριτζιλάκης και Ραφαέλα Φουρναράκη για τον αγώνα τους υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Βραβεύτηκαν επίσης στελέχη του Λιμενικού Σώματος που με το έργο τους φυλάσσουν καθημερινά τις θάλασσες και τις ζωές των πολιτών: ο ανθυπασπιστής Αργύρης Δουκίδης, ο Λιμενάρχης Λαυρίου Πλοίαρχος Χρήστος Ζούμπος, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ελευσίνας Βασίλειος Μπικάκης και ο Ανθυποπλοίαρχος Αλέξανδρος Μπαλλής.

Στη συνέχεια τιμήθηκε και ο δημοσιογράφος Λάμπρος Κατσαρός για τη συμβολή του στην ανάδειξη των προβλημάτων της ναυτιλίας.

Πέρα από βραβεία και χειροκροτήματα

Όσοι έφυγαν από το DiaNoche πήραν μαζί τους κάτι παραπάνω από όμορφες εικόνες. Πήραν υπενθύμιση. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν αθόρυβα, με γενναιότητα και αυταπάρνηση, χωρίς να περιμένουν αντάλλαγμα.

Η ΠΕΠΙΕΘ, με τον Cpt. Dr. Γιώργο Βάλλη στο τιμόνι, δεν τίμησε απλώς πρόσωπα. Έδωσε φωνή σε ιστορίες που αξίζουν να ακούγονται, ιστορίες που περνούν συχνά απαρατήρητες, αλλά αποτελούν τον πυρήνα αυτού που ονομάζουμε κοινωνική συνοχή.

Και ίσως αυτό να ήταν τελικά το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς: ότι μας θύμισε πως η ανθρωπιά παραμένει ζωντανή.