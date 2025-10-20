Ο καιρός τύπου “ανάποδο Π” φέρνει βροχές και καταιγίδες – “Καλοκαίρι” με 28άρια από Παρασκευή

Με καλό καιρό αναμένεται να “κλείσει” η εβδομάδα, μετά τις βροχές της Δευτέρας, με ηλιοφάνεια και αισθητή αύξηση της θερμοκρασίας.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που έκανε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί πως σήμερα, Δευτέρα και αύριο Τρίτη, ο καιρός αναμένεται να είναι βροχερός. Οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο είναι Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Όσον αφορά το διήμερο Τετάρτη – Πέμπτη, ο καιρός τύπου «ανάποδο “Π”» θα πλήξει με βροχές και καταιγίδες τα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Από την Παρασκευή ωστόσο θα επιστρέψουμε σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από την Παρασκευή έως και την ερχόμενη Δευτέρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια αλλά και άνοδος της θερμοκρασίας η οποία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά την 28η Οκτωβρίου, ακόμη δεν είναι τίποτα σίγουρο, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Ο καιρός της εβδομάδας: Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!

Δευτέρα – Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές. Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο.

Τετάρτη – Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο “Π”). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 28 βαθμούς).

Ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, 28ης, η πρόγνωση προς το παρόν, παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία».

Ο καιρός σήμερα 20-10-2025

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά. Στη Θράκη γενικά αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Η ορατότητα στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βόρειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές που το βράδυ είναι πιθανό να ενταθούν.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 8 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Στερεά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές πιθανώς έντονες το βράδυ στην ανατολική Στερεά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στην Κρήτη νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα πιθανώς κατά διαστήματα ισχυρά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 22 και στην Κρήτη τοπικά έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από Χίο και νοτιότερα και στα βορειότερα τμήματα των Δωδεκανήσων.

Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια μεταβλητοί 3 με 4 και στην περιοχή του Καστελλόριζου δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 21 με 22 και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Τρίτη 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούν μόνο στο ανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 22-10-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης).

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Πέμπτη 23-10-2025

Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 24-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.