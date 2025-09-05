Νέος Κόσμος: Το δράμα του νεκρού ζευγαριού – “Η γυναίκα είχε καρκίνο, ίσως τη σκότωσε για να την απαλλάξει από τον πόνο”

Να ρίξουν φως στην οικογενειακή τραγωδία που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Νέο Κόσμο προσπαθούν οι αστυνομικοί.

Όλες τις προηγούμενες ημέρες, οι γείτονες κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά με το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς από το διαμέρισμά τους αναδυόταν έντονη δυσοσμία, με αποτέλεσμα να καλέσουν την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι, βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα. Ο άνδρας, ηλικίας 74 ετών, έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και η σορός του ήταν σε αποσύνθεση, ενώ η 86χρονη σύζυγός του βρέθηκε νεκρή μπρούμυτα στο κρεβάτι σε προχωρημένη σήψη, με την ταυτοποίησή της να μην είναι άμεσα δυνατή. Η ίδια έφερε και τραύμα στο θώρακα.

Δίπλα στο νεκρό ζευγάρι βρέθηκε ένα όπλο και δύο κάλυκες, που εστάλησαν στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια για αναλύσεις.

Όπως είπε στο DEBATER γείτονας, “ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι ξέρουμε μεγάλης ηλικίας. Η γυναίκα είχε καρκίνο. Πολύ φοβόμαστε ότι την σκότωσε για να την απαλλάξει από τους πόνους της και μετά αυτοκτόνησε αυτός. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έγινε. Δεν ακούσαμε πυροβολισμό. Πρέπει να έγινε μέρες πριν”.

“Γύρισα το Σάββατο από διακοπές, είδα το φως του σπιτιού που μένουν οι παππούδες και δεν το είχαν σβήσει. Λέω “μπορεί να είναι άρρωστοι, θα το ‘χουν ξεχάσει”. Όμως περνούσαν οι μέρες και τα… ίδια. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χειρότερα. Σήμερα ακόμη χειρότερα.

Και ο άνδρας μου είπε “γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;”. Και λέμε πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Γιατί τους ξέραμε. Ο άνδρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν, νομίζω, στο υπνοδωμάτιο. Η κυρία δεν έβγαινε πολύ. Μόνο ο παππούς. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη” ανέφερε άλλη γειτόνισσα στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, υπάρχει χρονική απόσταση μεταξύ των θανάτων και ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα προσδιορίσει και το πώς και το πότε έχασε τη ζωή του το ζευγάρι.

Με τα δεδομένα που έχουν οι έμπειροι αστυνομικοί στα χέρια τους έως τώρα το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν είναι αυτό του φόνου και της αυτοχειρίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

“Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής”.